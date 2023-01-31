Kadınlar Efeler'in hanımevlerini çok sevdi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadınların hoş vakit geçirip sosyalleşebilmeleri için hayata geçirdiği Hanımevleri, Efelerli kadınların yoğun ilgisini görüyor.

Zafer, Efeler, Çeştepe ve Umurlu mahallelerinde hizmet veren Hanımevlerine gelen kadınların hoş sohbetlerine, güler yüzlü personelin çay, börek gibi çeşitli ikramları eşlik ediyor. Aldıkları hizmet için Başkan Atay'a teşekkür eden Efelerli kadınlar, Hanımevi projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçe sakinlerinden Adile Ural, “Burada olmak çok güzel. Burası hepimizin evi. Arkadaşlarımızın evine gitmek yerine burada toplanıyoruz. Çaylarımızı içiyoruz. Muhabbet ediyoruz. Yeni arkadaşlıklar edindik. Buranın müdavimlerinden oldum” dedi.

Hanımevi projesinin çok kıymetli bir hizmet olduğunu söyleyen Efelerli Nilgün Çakın, “Buraya gelenler arkadaşlarıyla sohbet edecek, dertleşecekler. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Çeşitli ikramlar da var. Ne kadar güzel bir şey” diye konuştu.

Efeler'de yaşayan Nuran Özden ise projeden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı; Özden, “Çarşıya çıktığımızda rahatlıkla gelip dinlenebileceğimiz bir yer. Çayımızı içebileceğimiz, elimizi yüzümüzü yıkayabileceğimiz bir yer. Bizim için çok iyi oluyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.