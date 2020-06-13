Kadınlar istedi, Başkan Atay yaptı

Fatih Atay Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan kadınlara seçim zamanı verdiği sözü tutarak yapımı tamamlanan Kadınlar Parkının açılışı gerçekleştirildi. Şenlik havasında gerçekleştirilen açılışa CHP Denizli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Atay'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ziyaret ettiği Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yaptığı toplantıda mahalleli kadınlar, Başkan Atay'dan park yapılması talebinde bulunmuştu. Yeniköy Mahallesi sakinlerine ilçeyi halkla birlikte yönetme sözü veren Başkan Atay, mahalleli kadınların isteği üzerine parkın yapılacağını ve “Kadınlar Parkı” adını taşıyacağını sözünü verdiğini belirterek bugün de sözünü tuttuğunu söyledi.

“Hizmetleri vatandaşlarımızla el birliği ile yapıyoruz”

Fatih Atay, konuşmasından önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamını ileterek, “Siyasette önemli anlar ve mutlulukların olduğu zamanlar vardır. Benim de bu mahallede öyle bir anım var. Seçim zamanı Merkez Yeniköy Mahallemizde çokça kez konuşmalar gerçekleştirdim. Kadınlarımıza tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kadınlarımız isteklerini iletmek için beni dinleyip beklediler. ‘Eğer belediye başkanı seçilirsem benden ne istersiniz?' diye sorduğumda ‘Çocuklarımız ve kendimiz için sizden park istiyoruz' demişlerdi. O gün söz verdim. Şimdi bu sözü yerine getiriyoruz" dedi.

Çocuklar için güzel etkinliklerin olacağının müjdesini veren Başkan Atay; "Çocuklarımız hiç merak etmesinler. Onlar içinde güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bu süreçten sonra çocuklarımızı sinema etkinliğimize götürmeye devam edeceğiz. Belediye başkanı olarak görev yaparken topluma dokunuyorsunuz, yapılan hizmetleri el birliği ile birlikte yapıyorsunuz. İşte bu işi değerli kılan da bu! Birlikte yapmak. Sizlerin mutluluğunu görmek yaptığımız bu işi çok keyifli kılıyor. Bu parkı açtık ama yakın zamanda eklemeler ile daha da güzel hale getireceğiz. Siz hiç merak etmeyin daha da güzel günlerimiz olacak” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Yeniköy Mahalle Muhtarı Maşallah Arslan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, halka hitap edip sosyal belediyeciliğin öneminden söz ederek Başkan Atay'a tebrik ve teşekkür ettiler.

Çocuklar gün boyu açılış heyecanı yaşadılar

Merkez Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, tören öncesinde sabırsızlıkla gün boyu parklarına kavuşma anını beklediler. Parkın çevresindeki alanda erken saatlerden itibaren toplanan minikler, kendilerine yeni bir oyun alanı kazandıran Fatih Atay için “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratında bulundular. Açılışın ardından çocuklar parkın keyfini çıkarttılar.