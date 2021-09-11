“Kadınların 2022'de soğuk renklerden vazgeçmesi bekleniyor”

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile Türk kadınlarının saç bakımlarına daha çok önem verdiğini kaydeden ünlü Kuaför Veysel Yavuz, Aydın'ın Didim İlçesinde yaptığı açıklamada, yoğun ilgi gören paylaşımları sayesinde Dubai dahil dünyanın pek çok yeniden iş teklifleri aldığını belirtti. Amerika'da şube açmayı da planladığını kaydeden Veysel Yavuz, “Hangi iş hangi meslek olursa olsun, kişi işini severek yaparsa başarı kendiliğinden geliyor. 22 yıldan beri kuaförlük ve aynı zamanda stil danışmanlığı yapıyorum. Bir kadının en önemli aksesuarı saçlarıdır. 2022'de çok farklı saçlar göreceğiz” diyerek bu yıl sonunda soğuk renklerin modasının biteceğini söyledi.