Kadınların korkulu rüyası ‘idrar kaçırma sorunu' artık sorun olmaktan çıkıyor

Dr. Çiğdem Karas, dünyada her 4 kadından birinde görülen ve kadınların sosyal yaşantısını zorlaştıran idrar kaçırma sorunlarının artık sorun olmaktan çıktığını söyledi. Kadınlarda mesane sarkmasından kaynaklanan bu sıkıntının tedavisinin değişik sistemlerle yapılabildiğini belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, bir çok sağlık sorununun temelini oluşturan stresin idrar kaçırma rahatsızlığını da tetiklediğini söyledi.

İdrar kaçırma sorunun birçok kadını yakından ilgilendiren ve hayat kalitesini bozan aynı zaman da çok sık saptanan bir problem olduğunu kaydeden Dr. Çiğdem Karas, “Gerek sosyal gerekse de hijyenik sorunlara yol açan bu problemin gerçek yaygınlığını saptamak aslında çok zor. Bunun nedenleri hastalarımızın çekinmesi, utanması, idrar kaçırmayı yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılaması ve idrar kaçırmada tıbbi tedavinin iyi sonuç vermediği şeklinde ön yargılı olmalarıdır. Kadın anatomisinde mesaneyi ve idrar kanalını (üretra) taşıyan kas demetleri ve kollagen lifler vardır. Bunlar aslında ne yazık ki zayıf bağlardır. Mesanenin normal çalışması sırasında bu bağlar mesaneden idrarın dışarı kaçmasını engeller. Doğum, menopoz, kronik öksürük, hormonal değişiklikler, kabızlık, aşırı kilo, fazla zayıflık, geçirilen bazı ameliyatlar bu kas ve liflerin zayıflamasına neden olur. Bu durumlarda idrar kaçırmalar başlar” diyerek stresin de hastalığa neden olan etkenlerin başında geldiğini söyledi.

Lazer tedavisinde ciddi bir başarı yakalandı

Hastalığın tedavisi için şimdiye kadar kullanılan ‘kegel egzersizi' adı verilen idrar yolu güçlendirici egzersizler, medikal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere yapılan 3 ayrı yönteminden sonra lazer tedavisi uygulananmaya başlandığını kaydeden Op. Dr. Ççğdem Karas, “Teknolojinin ilerlemesi ile bu alanda da bazı gelişmeler oldu. Daha önce uygulanan 3 ayrı tedaviye ilaveten fraksiyonel CO2 lazer tedavisi idrar kaçırma ve vajinal rejuvanasyonda dikkat çekici bir başarı yakaladı. Özellikle stres tipi dediğimiz idrar kaçırma da SUI (öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artmasıyla olan idrar kaçırma) de yararlandığımız Fraksiyonel CO2 lazerler cildin hem üst ve hem alt tabakalarında etkili olmaktadır. Fraksiyonel lazer sistemlerinde lazer ışığı cilde mikroskopik kolonlar halinde gönderilir. Bu bölgelerdeki esas hedef sudur, yani kollajen, kan damarları, keratinositler gibi su içeren yapılar kontrollü bir şekilde hasara uğrarlar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki sağlam bölgelerdeki canlı hücreler, hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarırlar. Böylece bu minik kolonların gönderildiği alanlarda doku yenilenir. İdrar kaçırmada tüm idrar kanalı boynu ve çevresi alanı tedavi ederek, vajinal duvarın kalınlığını arttırır. Bu sayede, orta üretranın alt kısmından daha iyi destek sağlanır. Sonuç olarak, SUI semptomları ciddi oranda azaltarak, idrarın daha iyi kontrolü sağlanır ve uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur” dedi.

Lazerli tedavi ile hastaların kısa sürede hem tedavisini tamamlayıp hem de aynı gün normal yaşantısına dönebildiğini kaydeden op. Dr. Karas, “İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay ve tolere edilebilir bir durumdur” diyerek bu yöntem ile kadınlardaki idrar kaçırma sorunu çok kolay çözülebildiği gibi kadınlar aynı gün içinde günlük hayatına devam ettiğini söyledi.