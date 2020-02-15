Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Birleşen Kadınlar Futbol Turnuvası için bir araya gelen Aydınlı kadınlar sahada ter döktü. Alabanda Gençlik Derneği ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvayı Vali Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Amatör Spor Kulübü Federasyon (ASFK) Başkanı Hasip Arıkan, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman ve çok sayıda futbolsever takip etti.

Efeler Adnan Menderes Stadyumu 1 nolu yan sahada gerçekleştirilen müsabakada Vali Köşger, hakemlere çiçek takdim edip, başlama vuruşunu gerçekleştirerek, her iki takıma da başarılar diledi. Ev hanımları ve farklı meslek gruplarından kadınların katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan maçta kadınların mücadelesi takdir topladı. Aileleri de tribünden sahada ter döken sporculara destek verdi.