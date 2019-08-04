İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafasına bir el ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde beylik tabancası ile kafasına bir el ateş eden polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde beylik tabancası ile kafasına bir el ateş eden polis memuru yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Koçarlı Polis Lojmanlarındaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru evli ve bir çocuk babası Emrah Korkmaz evde beylik tabancası ile kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan yakınları odaya girdiklerinde Korkmaz'ın kanlar içinde kaldığını görerek, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Polis memuru Korkmaz'ı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis memuru Korkmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.