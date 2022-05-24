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Kafasına spiral bıçağı saplanan emekli polis hayatını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden emekli polis çalıştığı iş yerinde kafasına saplanan spiral bıçağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen iş kazasında Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis çalıştığı iş yerinde kafasına saplanan spiral bıçağı nedeniyle hayatını kaybetti.


Olay, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis memuru 51 yaşındaki Tayfun Yorulmaz, kendisine ait mermer işleme dükkanında kesim yaptığı sırada sprailin karbon bıçağı henüz bilinmeyen bir sebeple kafasına girdi.


İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evli ve 3 çocuk babası emekli polis Tayfun Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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