Kafkas Üniversitesinden ADÜ'ye ziyaret

Dr. Hüsnü Kapu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitede yürüttükleri projeler hakkında Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya bilgiler verdi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ Gıda” projesiyle ilgili fikirlerini paylaşarak ülkenin en önemli bal, et, süt ve süt ürünleri üretim merkezi olan Kars ve çevresi hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya paket takdim etti.