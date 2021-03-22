Kahramanlar Caddesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İçme suyu ve yağmur suyu hatlarının bütünüyle yenilendiği caddede doğal taş döşemesine zemin oluşturması amacıyla beton dökümü gerçekleşti.

Kuşadası Belediyesi tarafından turistik çarşılarda başlatılan yenileme çalışmalarında sona yaklaşılırken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında faaliyet gösteren esnafı ziyaretinin ardından bölgede başlatılan alt ve üst yapı yenileme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarda 4 farklı kurum iş birliği içerisinde çalışıyor. Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından şimdiye kadar caddeye 350 metre yağmur suyu ile içme suyu hattı döşendi. İnternet, telefon ve elektrik hatlarının yenileme işlemlerinin büyük kısmı ise tamamlandı.

Doğal taş döşemesine zemin oluşturması için bir kısmına beton da dökülen caddede daha sonra peyzaj düzenlemesi yapılacak. Aydınlatma sistemi de baştan aşağıya yenilenecek olan bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kahramanlar Caddesi'ndeki çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte Kuşadası'nın turistik çarşıları yeni turizm sezonunu sağlıklı bir alt yapı ve estetik bir görünümle karşılayacak.