Kahvehane önünde düşen adam hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehaneden çıktıktan sonra yere düşüp yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğlen saatlerinde Orta Mahalle 218 sokakta meydana geldi. Kahvehane içerisinde bir şeyler içtikten sonra hava almak için dışarı çıkan Enver Öz (61) bir anda dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Kahvehanedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver Öz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.