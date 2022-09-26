Verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yapan Aydın'ın dağlarında kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden, kaynana dili, frenk yemişi ve Hint inciri olarak da bilinen organik kaktüs inciri, pazar tezgahlarının ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan kaktüs inciri, birçok hastalığa da faydalı olması sebebiyle yoğun talep görüyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen kaktüs inciri, son dönemde en çok merak edilen meyve türleri arasında yer alırken, Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişiyor.

Anavatanı Güney Amerika olarak bilinen ve dikenli yapısı nedeniyle toplanması zor olan kaktüs inciri, dikkatle toplandıktan sonra pazar tezgahlarında yerini alırken içi buz dolu kasalarda soğutulup, sıcak yaz günlerinde müşterilerin beğenisini sunuluyor. Tanesi 2 lira, kilosu ise 15 TL'den satılan frenk yemişleri son dönemde büyük şehirlerde de talep görüyor. C vitamini yönünden zengin olan kaktüs inciri meyvesinin vücuda zindelik verip, sindirim sistemini rahatlattığı ve bağırsak faaliyetlerini düzenlediği biliniyor.

“Kimisi merakından alıyor”

Tezgahında organik ve ev yapımı ürünlerini sergilemeye çalıştığını ifade eden pazarcı esnafı Tuncay Pınar; “3 yıldır pazarcılık yapıyorum. Birçok işyerinde çalıştım şu anda kendi işimi yapıyorum. Karpuzlu'nun Ömerler köyündenim. Köy ürünlerim var. Mümkün olduğunca da doğal ürünleri satmaya çalışıyorum. Ev yapımı kekik suyu, pekmez, kırmızı toz biber gibi ürünleri tezgahıma getiriyorum. Vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kaktüs inciri de doğada kendi kendine yetişen, hiçbir katkı maddesi olmayan bir meyve. Daha önce çok bilinmiyordu yeni yeni meşhur olmaya başladı. Antalya, Alanya ve Adana yöresinde daha çok bulunuyor. Orada da frenk yemişi deniyor. Merakla gelenler oluyor soranlara anlatıyorum ve soyup yediriyorum. Kimisi merakından alıyor” dedi.

“Stres ve yoğunluğu alıyor”

Kaktüs incirinin sağlığa faydalı olduğunu ancak kıymetinin bilinmediğini ifade eden Pınar; “Bu meyve sindirim sistemine son derece faydalı. Kadınlarda romatizma ve kemik erimesine faydalı olduğu söyleniyor. Erkekler de ise prostata iyi geldiği söyleniyor aynı zamanda vücudu güçlendirici bir etkisi olduğu da söyleniyor. Stres ve yorgunluğu alıyor. Çok faydalı bir meyve ama millet kıymetini bilmiyor. Doğada bir sürü ama toplamaya, ellemeye çekiniyorlar dikenli olduğu için. Zaten bu yüzden de ‘dikenlidir elleme' diye uyarı astım. Tezgaha gelen vatandaşlarımız istediğinde ben kendim dolduruyorum poşetlerine, nasıl soyulacağını gösteriyorum. Bunu evde de soyarken dikkatli olmak lazım olabildiğince maşa ile tutulmalı ya da kalın eldivenler ile tutulmalı. Tabi bu soğuk yendiği zaman daha çok faydalı ve lezzeti daha güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Kaktüs incirini bilinçli olarak gelip alanların da olduğunu sözlerine ekleyen Pınar; “Tezgahımda kaktüs incirini görenler çok merak ettiklerini ifade ederek geliyorlar. Yaklaşık 1 aydır satıyorum. Herkes memnun. Tezgahta meyveyi görüp gelen bilerek alan da çok. Uzun zamandır bunu arıyorduk bulamıyorduk diyerek gelen faydalarını bilen de çok. Her hafta sabit müşterilerimiz var. Bilen geldiği zaman kilo kilo alıp gidiyor. Dondurucuya koyup orada saklanabiliyor” dedi.