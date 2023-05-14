Kalbi seçim heyecanına dayanamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yusuf Başdağ, hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için Atatürk Ortaokulu'na gitti. Başdağ, okulun bahçesindeki bankta dinlendiği sırada kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine okula 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi kaldırılan Başdağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Yoğun bakıma alınan Başdağ'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.