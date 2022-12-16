Kalbinde yırtık oluşan hasta ölümün kıyısından döndü

Aydın'da geçirdiği kalp krizi neticesinde kalbinde yırtık oluşan Muzaffer Çamlı, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların zamanında ve başarılı müdahalesi ile ölümün kıyısından döndü.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında kalbinde yırtık oluşan Muzaffer Çamlı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatına alındı. Çamlı'nın kalbinde oluşan geniş yırtık başarılı bir operasyonla kapatıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Çamlı'nın yapılan kontrollerinde yamada küçük bir açıklık tespit edildi. Bu açıklık da girişimsel yöntemle kapatılarak sağlığına kavuştu.

"Kalpte yırtık oluşması en ölümcül durumlardandır"

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Berent Dişçigil ve girişimsel yöntem ile açıklığı kapatan Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Çağdaş Akgüllü yaptıkları ortak açıklamada, “Kalpte yırtık oluşması, kalp krizi sonrası ortaya çıkabilen en ölümcül durumlardandır. Dünyadaki en ileri kalp merkezlerinde yapılabilen tedavileri hastanemizde gerçekleştirdik. Birlikte çalıştık, bu alandaki son gelişmeleri ve teknikleri uygulamak suretiyle hastamızın kalbindeki yırtık başarı ile tamir edildi ve sağlığına kavuşmuş olarak taburcu oldu” ifadelerini kullandı.