Kalehisar'da Anadolu Selçuklu kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında, Alaca ilçesi Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde Cumhurbaşkanlığı Kararlı arkeolojik kazı olarak sürdürülen çalışmalara başlandı.

2017 yılından beri Çorum bölgesinde sürdürülen çalışmalarda özellikle 2019 ve 2021 yılları arasında önemli bir Anadolu Selçuklu kenti olan Kalehisar'a yoğunlaştığını belirten Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, 2022 yılında Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı Kararlı kazı olarak Çorum'da arkeolojik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Şahin, “Bu yıl devam eden çalışmalarda kentte ilk kez bilinmeyen bir yapının varlığı açığa çıkarılmaya başlandı. Kalehisar'da var olan medrese, kervansaray ve hamam gibi yapıların yanı sıra yeni ortaya çıkarılan bu yapı kent için çok önemli bir yer tutmakla birlikte daha sonra ortaya çıkarılacak yapılar için de bir öncü olma özelliği taşıyacak. Ayrıca ülkemizde Anadolu Selçuklu sanatına, özelinde de Çorum kültürüne, tarihine büyük katkı sağlayacak durumda. Diğer yandan yine ele geçen taşınır kültür varlıkları, özellikle seramik ve çiniler kentin önemli bir üretim yeri olduğu göstermekle birlikte, Kayseri Keykubadiye ve Konya Kubad Abad sarayları ile benzerlikler taşıması Kalehisar'ın önemini bu yönden de ortaya koymaktadır. Kazıların ilerleyen yıllarda da devamı, kültürümüze sağlanan katkı anlamında çok önemli olmakla birlikte, yeni bir başlangıcın örneğini durumunda olduğu için Çorum'un Anadolu Selçuklu kültürü ve sanatına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Orta Karadeniz'de önemli bir Anadolu Selçuklu kenti olan Kalehisar'da 1965-1966 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yapılan arkeolojik çalışmaların ardından 56 yıl sonra başlayan arkeolojik kazı çalışmalarının önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Vali Mustafa Çiftçi'nin, kültürümüze pencere açılması ve sahiplenilmesi anlamında destek olduğunu ifade etti.

Çalışmaya destek veren kurumlara teşekkür eden Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, "Çalışmanın ilerlemesinde daha önceki Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Kürşat Atak ve şu anki Kaymakamı Hicabi Aytemür, eski Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ertekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Müze Müdürü Metin Çakan nezdinde Çorum'daki yerel yöneticilerin katkıları oldu. Üniversitemiz Rektörü Sayın Osman Selçuk Aldemir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çarıkçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol ve eski Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin çalışmaya destek ve katkı verdi, kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında yapılan arkeolojik kazıların 58 kişilik çalışma ekibinde Özlem Elbüstan, Arş. Gör. Ali Rıza Bilgin, Doç. Dr. Esra Keskin, Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok, Arş. Gör. Sevgi Kübra Özdemirel, Uzm. Sanat Tarihçi Seçil Göven, Arkeolog Hüseyin Özkan, Sanat Tarihçi Esra Erkan, Sanat Tarihçi Seyit Bilal Baydur, Evrim Savran, Nur Efşan Bağdagül, Ece Şensöz, Özlem Akyol, Semi Boğaç Gürdal yer alıyor.