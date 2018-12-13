Kalp hastasının çağrısına duyarsız kalınmadı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kalp hastası Hasan Çalışkan'ın yardım çağrısına Aydın Devlet Hastanesi duyarsız kalmadı. Çalışkan, Cuma günü yapılacak ameliyatla kalbindeki pil değişecek.

Efeler mahallesinde ikamet eden ve kalp rahatsızlığı sebebiyle 2,5 yıl önce takılan kalp pilinin ömrü dolmasının ardından yardım isteyen Hasan Çalışkan'ın (63) çağrısına, Aydın Devlet Hastanesi kayıtsız kalmadı. Çalışkan olayın duyulmasının ardından Hastanenin Kardiyoloji Servisi'nde tedaviye alındı. Evli ve bir çocuk babası Hasan Çalışkan (63), olayın basın kanalıyla duyurduktan sonra kurumların kendisiyle ilgilendiğini belirterek “bir yanlış anlaşılma olmuş; olayın duyulmasının ardından Aydın devlet hastanesinden beni aradılar. Sağ olsunlar kurumlar ilgilendi. Hemen hastanede tedaviye başladık. Bir iki gün içinde tetkiklerin sonucuna göre takılacak. Yardım elini uzatan Aydın Devlet Hastanesi yetkililerine de teşekkür ediyorum. İnşallah Cuma günü ameliyat olacağım ve yeni kalp pilimi takacaklar” dedi.

Aydın Devlet Hastanesi yönetiminin ise pili en kısa sürede tedarik ederken Cuma günü Çalışkan'ın ameliyat olacağı bilgisini paylaşarak, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ileri sürdü.