Kalp krizi geçiren uzman jandarma hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde görev yapan Uzman Jandarma Hasan İnce (45), kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Jandarma Hasan İnce, dün akşam evinde rahatsızlandı. Çine Devlet Hastanesi'nde kaldırılan İnce'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İnce'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Uzman Jandarma Hasan İnce'nin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Efeler Yılmazköy Mezarlığında toprağa verildi.