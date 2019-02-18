Kaltun Madencilik'ten açıklama: Maden ocağındaki kaza ile şirketimizin bir ilgisi yoktur

AYDIN (İHA) – Aydın'ın önde gelen madencilik firmalarından biri olan Kaltun Madencilik, bugün Aydın'ın Karpuzlu ile Muğla'nın Milas ilçesi arasındaki bölgede meydana gelen ve 3 kişinin göçük altında kaldığı maden ocağı kazası ile firmalarının bir ilgisinin olmadığını belirtti. Firma yönetimi tarafından yapılan açıklamada bazı haberlerde isimlerinin yer aldığını ancak bu kazanın Kaltun Madencilik sınırları içerisinde yaşanan bir kaza olmadığını belirttiler.

Kaltun Madencilik yetkilileri tarafından Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen kaza ile ilgili yapılan açıklamada “Bugün bölgemizde yaşamış olduğumuz ve hepimizi derinden üzen maden ocağındaki iş kazası ile ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için tarafınıza bu yazımızın gönderilme gereği duyulmuştur. Haberlerde maden kazası ile ilgili şirketimizin ismi geçmektedir. Ancak kaza Kaltun Madencilik sınırları içerisinde gerçekleşmemiştir. Kazayla bir ilgimiz yoktur” denildi.

Kendilerine ait web sitelerinden de kamuoyu açıklaması yapan Kaltun Madencilik Firması kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek “Söz konusu kaza şirketimizin iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmemiştir. Ancak yaşanılan kaza ile ilgili şu an büyük üzüntü yaşadığımızı belirtir, en başta çalışanlar ve yakınları olmak üzere, kazanın yaşanmış olduğu iş yerine büyük sabırlar diliyoruz. Kaltun Madencilik olarak bu süreçte her türlü yardım ve destekle yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadeline yer verildi.

Kaza Aydın'ın Karpuzlu ilçe sınırlarında değil Muğla'nın Milas ilçe sınırlarında yer alan özel bir firmanın sahasında meydana geldi.