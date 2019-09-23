‘Kampüs Kart' dağıtılmaya başlandı

Adnan Menderes Üniversitesi personelinin ve öğrencilerin kampüs içinde tek kartla birçok hizmeti almasını sağlayacak Halk Bank ADÜ Kampüs Kart, Merkez Kafeterya'da personele dağıtılmaya başlandı.

Aynı zamanda bir bankamatik kartı işlevini de yerine getirecek olan ‘Kampüs Kart' 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında personele, 7-18 Ekim 2019 tarihleri arasında da öğrencilere dağıtılacak.

Halk Bank ADÜ Kampüs Kart ile turnikelerde kampüs giriş-çıkışı, kütüphane hizmetleri, kantin hizmetleri, bankacılık hizmetleri (Halk Bank) ve yemekhane hizmetleri noktasında otomatik ve hızlı geçiş sağlanacak.

İmzalanan protokol gereği, altyapısı, sistem, donanım, yazılım gibi tüm otomasyon sistemleri banka tarafından düzenlenecek olan Halk Bank ADÜ Kampüs Kart ile ADÜ öğrencilerinin ve personelinin görsel, metin ve data halinde kişiye özel bilgileri kartta yer alacak. Ayrıca kart, turnike ve bariyerlerde otomatik geçiş özelliği sağlayarak, yemekhane gibi yerlerde ödeme ve kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılamasına yönelik olarak da kullanılabilecek. ADÜ merkez kampüs ve ilçelerindeki tüm yerleşke ve birimlerinde kullanılabilecek, üzerinde kullanıcıya ait fotoğrafın da yer alacağı Kampüs Kart, Ekim 2019 sonuna kadar tüm personel ve öğrencilere dağıtılmış olacak.

Belirtilen tarihler arasında kartlarını teslim alamayan personel, 7-18 Ekim 2019 tarihleri arasında kartlarını alabilecek. Tüm kartlar sahiplerine ulaşana kadar personel ve öğrenciler eski kartlarını kullanmaya devam edebilecek.