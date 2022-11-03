Kamyon okul duvarına çarptı, kasadaki yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon okul duvarına çarptı. Kazada kamyon kasasında bulunan yüzlerce kilo balık yola saçıldı.

Kaza, Akyeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşburun mevkiinde aldığı balıkları ilçe dışına taşıyan 48 KJ 749 plakalı kamyon şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan kamyon Akyeniköy Şehit Soner Turan Ortaokulu'nun bahçe duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasasında bulunan yüzlerce kilo balık yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, balıkların yola savrulması nedeniyle trafiğe kapanan yol, balıkların yoldan temizlenmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.