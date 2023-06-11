Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kirazlı yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. H.K. (59) kontrolündeki kamyonet, S.S. (40) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan yolcu K.T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü S.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde kamyonet sürücüsü H.K.'nın alkollü olduğu tespit edildi.