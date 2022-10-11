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Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.


Kaza Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim T. idaresindeki 09 LZ 002 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampoldeki ağaçlara çarparak duran kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan Salim T.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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