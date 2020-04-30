Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sulama kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 ABF 532 plakalı kamyonet, Söke-Milas karayolu Yenidoğan Kavşağı yakınındaki sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet içinde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlatırken, kendi imkanları ile dışarıya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.