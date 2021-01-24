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Kamyonet takla attı, tarlaya uçtu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.


Kaza, Yeniköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk I. kontrolündeki 38 ABH 448 plakalı Ford marka kamyonet, Yeniköy virajlarında kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet tarlaya uçarak durabildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kamyonet sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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