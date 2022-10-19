Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre, bölünmüş yola çıkan kamyonete arkadan gelen motosiklet çarptı. Kaza sonrası kasksız olduğu ileri sürülen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y. kontrolündeki 09 BJ 838 plakalı kamyonet, Murat Sitesi'nden çevre yoluna çıktı. Bu sırada aşırı hızlı ve kasksız olduğu ileri sürülen G.A. kontrolündeki 09 AGS 412 plakalı motosiklet, dönüş yapmış olan kamyonete hızla arkadan çarptı. Kaza sonrası kanlar içerisinde yere yığılan kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı G.A., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.