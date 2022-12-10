Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 20 Y 6481 plakalı kamyonet Yusuf Duman'a (36) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Duman ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Duman'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Duman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duman'ın ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin 11 Aralık Pazar günü Yenipazar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Yusuf Duman'ın, Tarım ve Orman Bakanlığından emekli Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın önceki dönem Milletvekili Aday Adaylarından Hasan Duman'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.