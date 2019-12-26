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Kamyonetin çarptığı traktör şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 1’si ağır 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 1'si ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Germencik ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal Alangüllü Mahallesi'nden tarlada çalışmak için Germencik ilçesi yönüne hareket eden Ahmet Cengiz (81) idaresindeki 09 TC 776 plakalı traktöre, aynı yöne seyir halinde olan Ali Ö'nün kullandığı 09 TN 795 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, yolun sağındaki yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.


Kaza sırasında sürücü Ahmet Cengiz'in 74 yaşındaki eşi Ulviye Cengiz, karayolunun ortasına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik personelleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Cengiz, eşi ve traktörde bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Her iki araçta da büyük maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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