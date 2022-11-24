İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile kamyonun altına giren sürücü ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile kamyonun altına giren sürücü ağır şekilde yaralandı.


Kaza Aydın-Denizli karayolu Durasıllı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 09 ZC 154 plakalı motosiklet karayolunda ilerlediği sırada çarpıştığı kamyonun altına girdi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi kamyonun altında gerçekleştirilen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.