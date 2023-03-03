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Kamyonun çarptığı şahıs ağır şekilde yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde yolda yürürken kamyonun çarptığı adam ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yolda yürürken kamyonun çarptığı adam ağır şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde yaya olarak bulunan H.Ç.'ye (59), Ahmet K.(64) idaresindeki 18 AK 245 plakalı kamyon çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan H.Ç.'yi Çine'deki hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikeyi atlatamayan H.Ç. Aydın'daki hastaneye sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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