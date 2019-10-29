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Kanadı kesik kekliklerle kuşları kandıran 2 avcıya 4 bin lira ceza

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, kanatlarını kestikleri kekliklerle kuşları kandıran iki kaçak avcıya 4 bin lira ceza kesildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, kanatlarını kestikleri kekliklerle kuşları kandıran iki kaçak avcıya 4 bin lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde kaçak avcılığının önlenmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Bölgede yapılan araştırmalarda kaçak avlandıkları tespit edilen K.S. ve M.S. suçüstü yakalandı.


Kaçak avcılık yapan iki şüpheliye kişi başına keklik bulundurmaktan 773 lira ve yasak avcılıktan bin 286 lira olmak üzere toplam 4 bin 118 lira ceza kesildi. Avcıların yanlarında bulundurduğu silahlar ve kanatları kesik 2 adet kekliğe el konuldu. Kanatları kesilen bu kekliklerin, “Canlı Mühre” olarak kullanıldığı ve avcıların kuşların ötmesini sağlayarak çevredeki diğer keklikleri kandırıp avladıkları belirlendi. Koruma altına alınan kekliklerin, kanatlarının yeniden tüylenmesinin ardından doğaya bırakılacakları öğrenildi.

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