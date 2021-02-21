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Kanadı kırılan şahin için seferberlik

Kuşadası’nda duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin için seferberlik başlatıldı.

Kuşadası'nda duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin için seferberlik başlatıldı. Klinikte müdahale edilen şahinin kanadının kırık olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan şahin için bu konuda çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ne haber verildi. EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından klinikte ilk müdahale yapılan şahinin çekilen röntgen filminde kanadının kırık olduğu tespit edildi.


Platin takılarak müdahale edilen şahin, EKODOSD derneğinde bir gün gözetim altında tutulduktan sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şahin buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Yaralı şahinin tedavisine veterinerlik fakültesinde de devam edilecek ve iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

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