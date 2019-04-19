Kandil fidanları Aydın'ı yeşertecek

Efeler ilçesinde, Berat Kandili dolayısıyla Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde fidan ve süt dağıtım etkinliği düzenlendi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Emir Sultan Camisinde Cuma namazı çıkışı düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşletme bünyesindeki fidanlıklarda yetiştirilen ceviz, dut, biberiye ve mersin türü bin adet fidanın dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlara bin adet süt ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 38 bitki türünden elde edilen 4 bin 800 paket orman kokteyli hediye edildi.

Etkinlikte kendi elleriyle vatandaşlara fidan dağıtımı yapan Vali Yavuz Selim Köşger, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen etkinlikte bin adet fidan ve bin adet süt dağıtımında bulunduk. Fidan dağıtımı etkinliğini yaptığımız bu mübarek günde tüm herkesin Berat Kandili'ni kutluyorum. Memleketimizin huzur, barış, güven ve esenlik içinde Ramazan ayı, ardından da Ramazan Bayramı'na kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

Etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, İl Müftüsü Ercan Aksu, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Oğuz Yıldırım ve Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın katıldı.