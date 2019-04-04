Kansere dikkat çekmek için yürüyen sağlıkçılar dilek balonu uçurdu

Aydın'da 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Alkışlarla erken teşhisin önemine dikkat çekmeye çalışan sağlık çalışanları, meydanda sağlıklı bir dünya için dilek balonu uçurdu.

Kanser Haftası, Aydın'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Aydın Valiliği önünde toplanan Aydın Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Atatürk Kent Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş esnasında alkış da tutan sağlık çalışanları, ellerindeki dövizlerle de farkındalık oluşturmaya çalıştı. Aydın Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Müdürlüğü birim başkanları, hastane başhekimleri ve çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı etkinliğin son bölümünde de sağlıklı ve kansersiz bir dünya için dilek balonları gökyüzüne bırakıldı. Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemi dikkat çekti. Bütün Aydınlıları kanser taramaları yaptırmaya davet eden Yavuzyılmaz, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) bütün vatandaşların ücretsiz kanser taraması yaptırabileceğinin altını çizdi.

Daha sağlıklı, daha yaşanabilir, daha refah düzeyi yüksek bir yaşam amacıyla çalıştıklarının altını çizen Yavuzyılmaz, “Kanser günümüzde gerçekten sonuçları sıkıntılı olan, sonuçlarından sadece kanserli bireyin değil tüm ailenin etkilendiği bir hastalıktır. O yüzden hem ekonomik olarak, hem de sosyal olarak, hem de psikolojik olarak bütün aileyi rahatsız eden bir hastalıktır. Bunun için kanserden korunalım, eğer korunamamışsak da en erken evrede yakalayalım ve tedavisini hem az maliyette, hem de insanların yaşam kalitesini en yüksekte tutarak kurtulalım. İlimizde hastanelerde yapılan takip ve tetkiklerin haricinde özellikle kanseri önlemeye yönelik bütün birimlerimizin faaliyetleri yanında Efeler, Nazilli ve Söke ilçemizde olmak üzere 3 tane KETEM birimimiz var. Buralarda belirli yaş gruplarındaki risk grubu olarak saydığımız bireylerimize meme kanseri, kalın bağırsak kanseri, serviks kanseri noktasında taramalar yapıyoruz” dedi.

Herkesi kendisinden başlayarak çevresindekileri de uyarıp kanser taraması yaptırmaya davet eden Yavuzyılmaz, “Bir ele, bir bedene dokunabilirsek, ne mutlu bize. 2018 yılında 70'in üzerinde meme kanserini, 5 tane kolon kanseri ve serviks kanserini taramalar sayesinde tespit ederek erken evrede yakalama şansımız oldu. Böylelikle bu vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırdık. O yüzden mutlaka ve mutlaka herhangi bir sağlık kuruluşundan yardım alabilirsiniz. Herhangi bir KETEM'imizden ücretsiz bir şekilde taramalarınızı yaptırabilirsiniz. Ulaşabildiğimiz her insan belki kurtarabildiğimiz bir hayat olur. Bunun için bütün vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.