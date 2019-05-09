Kanseri yendikten 6 gün sonra babasının hasta olduğunu öğrenince rahatsızlığı nüksetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 16 yaşındayken kan kanserine yakalanan Ebru Çelen, iki yıl süren tedavisinin ardından hastalığı yendi ancak 6 gün sonra bu kez babası Yılmaz Çelen'in aynı hastalığa yakalandığını öğrenince hastalığı yeniden nüksetti.

16 yaşındayken kan kanserine yakalanan Ebru Çelen, iki yıl süren tedavisinin ardından hastalığı yendi. Ebru'nun bu sevinci fazla uzun sürmedi. Hastalık bu sefer genç kızın 42 yaşındaki babası Yılmaz Çelen'i yakaladı. İyileştikten 6 gün sonra büyük bir şok yaşayan genç kız, yeniden aynı hastalığın pençesine düştü. Talihsiz genç kız, babası ile aynı hastane odasında ilik nakli için bekliyor.

İki yıl önce ağzından kan gelmesiyle korku dolu günlerin başladığını söyleyen Ebru Çelen, "18 ay boyunca kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm. Çok zor günler geçirdim. Yoğun geçen tedavimin ardından, ailemin de vermiş olduğu moralle kanseri yendim. Büyük bir sevinç yaşarken, babam hastalandı. Hastaneye gittiğimizde benim gibi kan kanseri olduğunu öğrendik" dedi.

Uygun donör bekliyorlar

Yılmaz Çelen, kendisi aynı hastalığın pençesine düşünce bu sefer kızının en büyük destekçisi olduğunu kaydederek; "Ebru ben hasta olunca, 'Kanseri ben yendim, sen de yeneceksin baba' diyerek bana destek olup sürekli moral verdi. Ama kanser olduğum için bana belli etmese de, o da yıkılmıştı. Bu süreçte çok üzülen kızımın kanseri iki ay sonra tekrarladı. Şimdi aynı odada yan yana yatıp iyileşmek için ilik nakli bekliyoruz. Baba kız aynı odada yatarak beklemek, kızımın acı çektiğini görmek çok zor. Herkesten kan grubu ne olursa olsun kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ebru Çelen'in hasta olmadan önce eğitim gördüğü Bozdoğan Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinin yaptığı başvurularla Bozdoğan Kaymakamlığı'nın izniyle 13 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00 ile 24.00 arasında kan ve kök hücre alımı yapılacak.