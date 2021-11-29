Kapanan yolları Efeler Belediyesi açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı kırsal mahallelerdeki arazilere ulaşımı sağlayan yollar kapandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla 5 mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla yollar ulaşım için hazır hale getirildi.

Pınardere, Kozalaklı, Armutlu, Çiftlikköy ve Konuklu mahallelerinde vatandaşların ekili biçili arazilerine ulaşımı sağlayan yollarda yağmur nedeniyle çöküntüler oluştu. Başkan Atay'ın direktifiyle, belediye ekipleri mağduriyeti sona erdirmek için kolları sıvadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın hasar verdiği yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Ekipler, iş makineleriyle sürdürülen çalışmalarla ulaşımı yeniden sağladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Efeler Belediyesi çalışanlarına hızlı ve etkili müdahaleleri için teşekkür eden mahalle sakinleri, “Yağış sonrası, bahçelerimize ulaşmak için kullandığımız yollar çöküp bozuldu. Bizim durumu söylememize gerek kalmadan belediye çalışanları hemen el attılar, yolları düzelttiler. Emek harcayan herkesten ve başkanımızdan Allah razı olsun” diyerek çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.