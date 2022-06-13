Kapari ve Sardalya turşusu beğenildi

Şef Damla Özay tarafından püf noktaları aktarılan Ege ve Akdeniz bölgesinde kendiliğinden yetişen şifa kaynağı kapari ile sardalyadan yapılan turşular tadına bakanları kendisine hayran bıraktı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, ‘Hayat Sokakta' sloganıyla “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında düzenlenen festival Tarihi Kervansaray'da Kapari Turşusu ve Sardalya Turşusu başlıklı bir atölye gerçekleşti. Cenk Doğar'ın sunumuyla Şef Damla Özay eşliğinde yapılan atölyeye KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu da katıldı.

Atölyede Ege ve Akdeniz bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen kapari bitkisinin iki çeşidi ile ‘tırsi' olarak adlandırılan iri sardalya turşusunun nasıl yapılacağını ve sağlığa faydalarını anlatan Şef Damla Özay, katılımcılarla turşu kurmanın inceliklerini paylaştı. Atölyenin sonunda katılımcılar, Şef Damla Özay tarafından kurulan kapari ve sardalya turşularının tadına baktı. Tadımın ardından KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Ayhan Sicimoğlu, Şef Damla Özay'a plaket vererek festivale sunduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.