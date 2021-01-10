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Kapı kıran hırsız yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evlerin kapılarını kırarak içeri giren hırsız son işinde yakayı ele verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerin kapılarını kırarak içeri giren hırsız son işinde yakayı ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay Sümer Mahallesi'nde bir evden kapı kırarak hırsızlık yapan şüpheli, Dumlupınar Mahallesi'nde hırsızlık yapınca yakayı ele verdi. Nazilli Emniyetinin bir süredir takip ettiği hırsız son işinden sonra yakalandı. Çok sayıda çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı bulunan İ. K. (21) çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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