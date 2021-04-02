Kapı önüne bırakılan çöp tutuştu, doğalgaz sayacı yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin kapı önüne bırakılan çöpün tutuşmasıyla çıkan yangın doğalgaz sayacına sıçradı, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi Ayteks Sitesi'nde saat 13:30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisindeki bir apartmanın beşinci katında kapı önüne bırakılan çöp bir anda tutuştu. Tutuşmanın etkisiyle çıkan yangın, doğalgaz sayacına sıçradı. Dumanları farkeden ev sahibi kendi imkanları ile yangına müdahale ederken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından yangının kapı önüne bırakılan malzemelerin bir anda tutuşmasıyla başladığı tespit edilirken, yanan doğalgaz sayacına yapılan hızlı müdahale ise olası bir faciayı önledi.