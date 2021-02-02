Kaplan'dan darbecilerin unutturduğu Aydınlı bakana vefa

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın projelerinden olan Koçarlı Belediyesi hizmet binasında Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını da yaşatacak. Binanın giriş kısmında Başkan Kaplan'ın isteği üzerine 27 Mayıs Darbesi'nin ilk şehidi olan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in rölyefi de bulunacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Cumhuriyetin 98. yıldönümü olan 29 Ekim 2021'de tamamlanacağını açıkladığı ve ilk kazmanın 1 Aralık 2020'de vurulduğu Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası yapım işi tüm hızıyla devam ederken, binanın mimari projesinin detayları da belli oldu. Aydınlı Mimar Emin Bircan'ın çizdiği projede, Başkan Kaplan'ın isteği üzerine binanın giriş kısmında Merhum Başbakan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun, 27 Mayıs Darbesi'nin ilk şehidi olduğunu ifade ettiği, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in de rölyefi yer alacak. Kompozisyonunu bizzat Başkan Kaplan'ın hazırladığı mimari projenin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, dönemin darbe yönetimince intihar ettiği öne sürülerek unutturulan 10-11-12. Dönem Aydın Milletvekili Merhum Gedik ile birlikte demokrasi şehitlerinin hatırasını yaşatacak olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyleyen Mimar Bircan, projede yer almasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Unutulan Namık Gedik'in hatırası yaşatılacak"

Başkan Kaplan'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüklenici firmayla sözleşme imzalamasının ardından 'ayın en anlamlı imzası' olarak kamuoyuna duyurduğu proje, Türkiye'de aynı zamanda emniyet binasıyla birlikte hizmet verecek olan tek bina olmasının yanında Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hatırasını da yaşatacak. Projede Başkan Kaplan'ın isteği üzerine, Koçarlılı Merhum Başbakan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yanı sıra 27 Mayıs 1960'daki askeri darbenin ardından tutuklu bulunduğu Harp Okulu penceresinden atlayarak intihar ettiği öne sürülen dönemin İçişleri Bakanı, 10-11-12. Dönem Aydın Milletvekili Merhum Gedik'in de binanın giriş kısmındaki sütunlarda rölyefi bulunacak. Koçarlı Belediye Hizmet Binası'nın mimari projesiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Mimar Emin Bircan, “Merhum Namık Gedik, demokrasi şehitlerimizi anarken ne yazık ki unuttuğumuz bir değerdir ve darbenin ilk şehididir. Başkanımız Nedim Kaplan'ın isteği üzerine, merhum Namık Gedik'e de bu sütunlarda yer vererek hatırasını yaşatacağız” dedi.

"Koçarlı'nın otel ihtiyacını da karşılayacak"

Koçarlı Belediyesi hizmet binasının, yaklaşık bin metrekare kapalı alana oturan bir bina olacağını söyleyen Mimar Bircan, “Binada Koçarlı yeni emniyet binası, belediye misafirhanesi, yaşlı merkezi, kadın merkezi, gençlik merkezi ve halk kütüphanesi de bulunacak. Bu anlamda da belediye hizmet binası, Türkiye'de örnek teşkil edecek ilk ve tek bina olmasıyla da farkını ortaya koyacak. Ayrıca binanın bodrum katında 400 kişilik kültür merkezinin yanı sıra zemin katta da dükkanlar bulunacak. Yine alt katta, pazara gelen kadınların aynı zaman da istirahat edebileceği bir kısım yer alacak. Üst katında 25 odalık bir otel katı ve yine teraslı bir restorana da projede yer verdik. Bunlar ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olarak Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'ın isteği üzerine projeye konuldu. İlçede halihazırda bir otel yok. Dışarıdan gelen öğrenciler ve ilçeyi ziyaret edenlerin de konaklayabileceği bu otel, Koçarlı'da bugüne kadar olmayan misafirhane ve otel ihtiyacını da karşılamış olacak” diye konuştu.

"Kendi elektriğini kendi üretecek"

Akıllı bina olarak tasarlanan belediye hizmet binasının aynı zamanda kendi elektriğini de kendisinin üreteceğini belirten Mimar Bircan, “Üstündeki güneş panelleri sayesinde binamız kendi elektriğini üretecek. Anadolu-Selçuklu mimarisinin modern mimariye yansıması şeklinde hayata geçecek olan binamız bizim kültürümüze ait bir görünüme sahip olacak. Şu da var ki Koçarlı'nın kendi öz kültüründe de Anadolu Selçuklu döneminin izlerini görmek mümkün olduğu için binamızın mimarisi, ilçemizle de özdeşleşecek. Bunun yanında Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in memleketine kazandırılacak olan binanın giriş kısmındaki dört tane sütunda demokrasi şehitlerimizin de hatırası yaşatılacak. Bu sütunlarda, merhum Başbakanımız Menderes ile birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı, 3 dönem Aydın Milletvekilliği yapmış, unutulan Namık Gedik'in de rölyefi bulunacak. Merhum Namık Gedik, demokrasi şehitlerimizi anarken unuttuğumuz bir değerdir ve 27 Mayıs darbesinin ilk şehididir. Başkanımız Nedim Kaplan'ın isteği üzerine, Namık Gedik'e de bu sütunlarda yer vererek hatırasını yaşatacağız” dedi.

"Bina kompozisyonunu Başkan Kaplan hazırladı"

Koçarlı Belediyesi hizmet binasının giriş kısmında demokrasi şehitlerinin rölyeflerine yer verilecek sütunların, aynı zamanda Türkiye'de Adnan Menderes ile birlikte çok partili sisteme geçiş sürecini ve dolayısıyla demokrasinin yükselişini de sembolize edeceğini belirten Mimar Bircan, “Bu sütunlar demokrasinin yükseldiği sütunlardır. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'ın ilçenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı kompozisyona göre çizdiğimiz mimari proje, bu anlamda da ‘Demokrasi Şehitlerimiz' için vefa projesi olma özelliği de taşıyor. Başkanımız Nedim Kaplan, özellikle Menderes ve arkadaşlarının hatırasının da binada yaşatılmasını istedi. Tüm bu hazırlanan projenin neyi ifade edeceği, ilçenin hangi ihtiyaçları karşılayacağına kadar binanın tüm vizyonunda, Başkanımız Nedim Kaplan'ın fikirleri ve öngörüleri söz konusudur. Merhum Menderes ve arkadaşlarının hatırasının yaşatılacağı mimari bir projenin içerisinde yer almak da demokrat bir aileden gelen benim için ayrı bir gurur kaynağı ve iftihar vesilesidir. Allah bize meslek hayatımızda bunu da nasip etti, bu yüzden çok mutluyum” ifadelerini kullandı.