Kaptanlardan şampiyonluk mesajı

Bölge 3.Grubu lider bitirerek, 3.Lig'e yükselme Play-Off maçları için Burdur'a giden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, final maçlarının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, takım kaptanları Burdur'dan şampiyon dönerek bir üst lige yükselmek istediklerini kaydetti.

Hedefin 3.Lig olduğu yeşil beyazlı ekipte takım kaptanları Selçuk Yıldırım, Soner Ergençay ve Sabutay Alper Bayülken, final maçlarının önemine dikkat çekerek, kendilerine ve tüm takıma güvendiklerini ve Burdur'dan şampiyon dönerek 3.Lig'e yükselmek istediklerini belirtti. Sezon başından beri tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Takım Kaptanı Selçuk Yıldırım, “Sezon başından beri tek hedefimiz vardı, o da şampiyon olup takımımızı bir üst lige taşımak. Grubumuzu lider bitirip final maçları olan kısma geldik ve en başında da söylediğim gibi; bu iki final maçını da kazanıp, bize inanan, destekleyen, gönül veren insanları mahcup etmemek mutlu etmek için var gücümüzle mücadele edip o kupayı Aydın şehrine ve bu güzel insanların olduğu Efeler 09 SFK'ya getireceğiz. Şampiyon biz olacağız ve şunu da eklemek istiyorum; biz bu yola çıkarken “Var bir hayalimiz” sloganıyla çıktık ve bu hayali gerçekleştirmemize çok az kaldı. Bizi destekleyen güzel insanlara da bizi desteklemeye devam etmelerini, dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarım adına söylüyorum; biz kazanırsak hepimiz kazanırız, hepimiz mutlu oluruz" dedi.

Takımın ikinci kaptanı Soner Ergençay, “Sezon başı koyduğumuz hedefin ilk ayağını alnımızın akıyla tamamladık. Ligin ilk yarısındaki sahaya koyduğumuz performans bunda etkili oldu. Takım olarak ciddi bir şekilde bu maçlara odaklandık. Play - Off'larda daha güçlü takımlarla karşılaşacağız. Rakiplerimize de saygı duyuyoruz ama biz buraya şampiyon olmaya geldik. Takımda en küçüğünden en büyüğüne, çalışan personellerine kadar herkes buna inanıyor. İnşallah sonu güzel olacak. Aydın halkının yıllardır özlemini çektiği bir şampiyonluğu onlara armağan etmek istiyoruz. Biz şampiyon olacağız'' diye konuştu.

"Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız, buna kimsenin şüphesi olmasın" diyen üçüncü kaptan Sabutay Alper Bayülken ise şunları kaydetti;

“Sezona başlarken hedefimiz şampiyonluktu ve bu parolayla yola çıktık. Hedefimizden hiç sapmadan güçlü bir gruptan lider olarak çıkmayı başardık. Hedeflerimiz doğrultusunda Play-off maçlarına şampiyonluk adına odaklanmış durumdayız. Takımımızda hava çok iyi. Aile ortamı içerisinde güzel bir ortamımız var. Biz burada sadece Efeler 09 takımı olarak değil, bütün Aydın şehrini temsil ettiğimizin farkındayız. Kupayı Aydın'a getirmek için Aydın'a profesyonel bir takım armağan etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”