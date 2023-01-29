Kar gören Aydınlılar zirveye akın etti

Paşayaylası?nda kar gören Aydınlılar zirveye akın ederken yediden yetmişe herkes beyaz örtünün keyfini çıkardı.

Aydın?da hava sıcaklığı mevsim normallerine dönünce aylardır yazdan kalma günler yaşayan Aydın nihayet kış ve kar ile buluştu. Beyaz gelinliğini giyen Paşayaylası?nda kar gören vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaya akın etti. Aydın şehir merkezinde yaklaşık 10 yılda bir kar gören vatandaşlar zirveye çıkarak adeta kar hasretini giderirken özellikle çocuklar karla kaplı yaylada doyasıya eğlendi.

Zaman zaman yetişkinler de çocukların kardaki oyunlarına ortak olurken zirveye hazırlıklı gidenler lastiklerle kaymanın keyfini yaşadı.

Doğu ve Güneydoğu illerinde adeta hayatı kısıtlayan kar yağışının Aydın için bir eğlence olduğunu belirten vatandaşlardan Fahri Güder, ?Aydın?da şehir merkezlerinde ve ova köylerde yaşayanlar için evin önünde kar görmek insana 10 yılda bir anca nasip oluyor. Bu nedenle özellikle çocuklar kara hasret büyüyor. Sabah uyandığımızda zirvede kar görünce beyaz örtünün keyfini yaşamak için çocuklarla Paşayaylası?na çıktık. Çocuklar için keyifli bir gün oldu? diye konuştu.