Karacaören Göleti'nin yapımına başlandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından Karacaören Göleti'nin yapımına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bu kapsamda değişen iklim koşulları nedeniyle suyun önemi daha çok önem arz etmeye başlamıştır. DSİ olarak 81 ilimizde başlattığımız sulama seferberliği ile her geçen yıl baraj gölet ve sulama yatırımlarımız katlayarak devam ediyor. Aydın ilimizin Yenipazar ilçesinde inşaatına başladığımız Karacaören Gölet'inin temelden yüksekliği 17,5 metredir. 104 Bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak olan Karacaören Gölet'i ile 210 dekar tarım arazisi daha sulamaya açılmış olacaktır. Gölet'in sulamaya açılmasıyla birlikte Milli Ekonomiye yıllık 378 bin lira katkı ve ek istihdam olanağı sağlayacaktır” dedi