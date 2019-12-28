Karacasu 2020 yılına projelerle giriyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley başkanlığında gerçekleştirilen 2020'de yapılması planlanan projeler de konuşuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültür merkezinde düzenlenen toplantıya, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Umut Tolga Gümüş, Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ve kamu kurum ve kuruluşları müdürleri katıldı.

Karacasu'ya atanmasının ardından geçen 15 aylık dönemi değerlendirerek toplantının açılışını yapan Kaymakam Ahmet Soley, kısa zamanda güzel işler başararak birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Soley, “Aydın'da İŞKUR aracılığı ile birinci dönemde 24 proje desteklendi. Bu projelerin 12 tanesi Karacasu ilçemizden. Kasım ayında da il genelinde İŞKUR'a 170 proje sunuldu bunların da 20'si bize ait. Aydın'da en çok proje sunan ve destekleme alan ilçe konumunda olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

2020 yılında gerçekleştirmek istedikleri projeleri sıralayan Kaymakam Soley, öncelikleri arasında Karacasu ve Afrodisias'ı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en iyi şekilde tanıtarak daha çok ziyaretçi gelmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Soley, Sırtlanini Mağarası'nın da röleve ve restorasyon projelerini yaparak turizme kazandırmaya amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

50 yataklı bir turizm uygulama otelini projesi ile 100 öğrenci kapasiteli bir yurt projesinin de olduğunu kaydeden Soley 2020'de hayata geçireceklerini kaydetti.

Kaymakam Soley, öte yandan yerel ürünler ve hediyelik eşyaya yönelik 3 ayrı yerde imalathane açmayı planladıklarını belirterek, “Bu proje dahilinde ilk etapta 25'er, ikinci yıl ise 40'ar kişi çalışacak bir üretim atölyesi kurma hedefindeyiz. İnşallah bu projelerimizi hayata geçirerek Karacasu ilçemizi daha da güzelleştireceğiz” diye konuştu.

Başkan İnal'dan teşekkür

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da yaptığı konuşmada, “İlçe kurum amirlerimize 2019 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amacımız ilçemizi hak ettiği yere ulaştırmaktır. Sayın Kaymakamımız Ahmet Soley bey çok çalışkan ve bilgili bir insan. Kendisi ile çalışmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Kaymakam beyin de destekleri ile yeni yılda inşallah Karacasu'da güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.