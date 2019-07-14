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Karacasu Ataköy'de Büyükşehir çalışmalarını sürdürüyor

Karacasu Ataköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesince başlatılan içme suyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi.

Karacasu Ataköy Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesince başlatılan içme suyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi.


Ataköy Mahallesinde yapımına başlanan kanalizasyon ve içme suyu hat yapımları çerçevesinde içme suyu kısmı tamamlanırken kanalizasyonda yüzde 75 oranında gerçekleşmeye ulaşıldı. Faaliyetler kapsamında 14.3 kilometre içme suyu hat yapımı, 8.2 kilometre ise kanalizasyon hat yapımı gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlandığında Ataköy Mahallesi sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşacak.


Karacasu Ataköy Mahallesi'nde yapımı hızla tamamlanan altyapı çalışmalarını takip eden vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yapılan tüm hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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