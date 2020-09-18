Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'In '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Başkan İnal yayımladığı mesajda, "Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde" ifadelerine yer verdi. İnal mesajının devamında “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi 'Gaziler Günü' olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gaza ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin bilincinde yaşamaya devam etmektedir. Bu millet 15 Temmuz'da meydanlardaki cansiperane mücadelesiyle 'Gazi Millet' unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere devletimizin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğrunda fedakarlıkta bulunmuş tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.