Karacasu Belediyesi Dijital Fuar'da yerini aldı

Karacasu Belediyesi, Travel Turkey İzmir Dijital Fuar'a katılarak ilçenin tanıtımını yapıyor.

Karacasu Belediyesi dünyada bir ilk olan ve 44 ülkeden yüzlerce katılımcının olduğu sanal ortamda düzenlenen Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ile ilçenin tanıtımı adına yerini aldı. 25-27 şubat tarihlerinde stant açacak olan Karacasu Belediyesi ttidigital.izfas.com.tr adresinde sanal standını açarak ilçenin tanıtımı adına gerekli çalışmayı tamamladı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “İlçemizin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Her fırsatta şirin ilçemizin her platformda adının geçmesi için verdiğimiz mücadele devam ediyor. Pandemi dolayısı ile maalesef bu yıl birçok etkinlik ve fuar iptal oldu. Ancak dijital ortamda gerçekleşecek bu fuarda biz Karacasu olarak yer alıp ilçemizin tanıtımını yapmak istedik. Bu tanıtım ile dünyanın bir çok yerinden ilçemizi ve ilçemize özgü ürünleri tanıtacağız. Turizm sektöründe bir ilk olan bu dijital fuar inşallah önümüzdeki yıllarda eski günlerine döner ve kalabalık bir şekilde gezip dolaşacağımız fuarlar yaşarız” dedi.