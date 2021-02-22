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Karacasu Belediyesi yeni aracını vatandaşın hizmetine sundu

Karacasu Belediyesi’nin araç filosuna yeni bir traktör dahil oldu.

Karacasu Belediyesi'nin araç filosuna yeni bir traktör dahil oldu.


Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal Belediyenin araç filosuna göreve geldiği günden itibaren 1 kepçe, 1 traktör ve 2 kamyon dahil etti. Bugün ikinci traktör ilçeye geldi. Başkan İnal “Şirin ilçemize hizmet etmek için filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Karacasu'ya kesintisiz hizmet edebilmek adına aldığımız traktörümüz memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin” ifadelerini kullandı.

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