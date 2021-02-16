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Karacasu Belediyesi yollarda tuzlama çalışması yaptı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.


Karacasu'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Dikmen ve Yeniköy Mahallerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrası Karacasu Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda vatandaşların güven içinde seyahat etmesi amacıyla buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri yollarda yapılan çalışma sonrasında belediye ekiplerine teşekkür etti.

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