Karacasu çömleklerinin Arabistan için seri üretimine başlandı

Çömlekleri ile ünlü Karacasu'da çömlek ustalarının yoğun mesaisi ile birlikte Suudi Arabistan için seri üretim de başladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan çömlekçilik sanatının ustalarının yoğun mesaisi başladı. Kırmızı toprağa ve bu topraktan elde edilen doğal sağlıklı ve hijyenik Karacasu testileri, güveç kapları ve fırında pişirme ürünleri tüm Türkiye genelinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilirken üretilen toprak ürünlerine Arap ülkelerinin ilgisi de her geçen gün artıyor. Özellikle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren şirketler, Karacasu'da üretilen toprak ürünleri alarak ülkelerinde vatandaşların beğenisine sunuyor.

Üretilen ürünlere ülke genelinden yoğun talep olduğunu ifade eden 72 yaşındaki çömlek ustası Ahmet Altınçöp, “Doğduğumdan beri bu işle uğraşıyorum. 72 yaşına girdim ama 50 senedir kendi başıma bu işi yapıyorum. Testilerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında gidiyor. Zaten Karacasu testisi olarak ünlüdür. Ürünlerimiz buradan aşağıya indikten sonra Çanakkale, Bursa, Eskişehir gibi birçok şehirlere gidiyor. Yurtdışında da çoğunlukla Arabistan'a gidiyor ama son zamanlarda da testilerimizin İstanbul'dan Avrupa'ya da gönderildiğini duyuyoruz. Ben artık bu işi zevk için yapıyorum. Yaş 72 oldu ve güç isteyen bir meslek bu” dedi.

Yapılan ürünlerin çoğunlukla Arap ülkelerine gittiğini ifade eden 52 yaşındaki çömlek ustası Ali Bardak ise “Yaz mevsimi başlamak üzere olduğu için bu ara doğal buzdolabı olarak bilinen küp testilerini yapıyoruz. Onları üretiyoruz. Bunlar Türkiye genelinin yanı sıra Arabistan'a gidiyor. Avrupa'ya gitmesi için de çalışmalar var. Aslında toprağı seven her ülkeye gidiyor. Biz ürettiğimiz ürünü ancak bir hafta sonra satabiliyoruz çünkü kuruması ve pişmesi gerekiyor ama yaz boyunca sevkiyatımız oluyor hep. Ramazan ayında da buna özel güveç gibi üretimlerimiz de başladı. Ramazan hareketliliği de var” dedi.