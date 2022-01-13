Karacasu Kaymakamı Alpay, Yaykın Mahallesi sakinleri ile buluştu

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, Yaykın Mahallesi'ni ziyaret ederek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay ilçedeki ziyaretleri ile vatandaşların gönlünü almaya devam ediyor. Kaymakam Alpay mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Yaykın Mahallesi'ne giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Güldane Göçmen ve ailesini evinde ziyaret eden Alpay bir süre aile ile sohbet etti. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ve Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Doran ile birlikte Yaykın Orta Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Dr. Onur Doran tarafından öğrencilere Covid-19 salgını ve salgından korunmak için Covid-19 aşısı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Son olarak mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Alpay, Yaykın Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Alpay, mahalle halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.