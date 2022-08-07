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Karacasu Kaymakamı dünya evine girdi

Aydın’ın Karacasu ilçesinin genç Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, hayatını Ödemiş 2.

Aydın'ın Karacasu ilçesinin genç Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, hayatını Ödemiş 2. Asliye Hukuk Hakimi Hasan Kuran ile birleştirdi. Yaklaşık 2 ay önce nikah kıyan Kuran çifti, Eskişehir'de yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi.



Geçtiğimiz Şubat ayında vekil olarak Karacasu'da göreve başlayan Kaymakam Hatice Gamze Yılmaz, 2 ay önce nikahlandığı Ödemiş Hakimi Hasan Kuran ile Eskişehir'de düzenlenen bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine, Kuran çiftinin aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, Aydın'dan da düğüne katılan kaymakamlık personeli, kurum amirleri ve muhtarlar da genç çifti yalnız bırakmadı. Masaları tek tek dolaşarak konuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Yılmaz'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, çiftin dansıyla başlayan düğün töreni, pasta merasimi ve zeybek oyunlarıyla devam etti. Eskişehirli Kuran ailesi ile Gümüşhaneli Yılmaz aileleri, evlatlarının mürüvvetini görmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadı.

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